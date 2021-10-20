Пентхаус с фигурами львов и мраморными колоннами продают за 320 тысяч в Петербурге

Пентхаус с фигурами львов и мраморными колоннами выставили на продажу в Северной столице. Фото: Авито.

Пентхаус со львами и мраморными колоннами продают за 320 тысяч в Петербурге. Объявление разместили на сайте Авито.

Недешевые 5-комнатные апартаменты в жилом комплексе премиум-класса продаются, как говорится в объявлении, с изысканной отделкой, мебелью, выполненной на заказ, и эксклюзивной техникой.

- В квартире всего шесть комнат: просторная кухня-гостиная с выходом на террасу, мастер-спальня с отдельным санузлом и гардеробной, детские комнаты с террасой и санузлом, кабинет и библиотека, - отмечает продавец.

Судя по фотографиям, гостиная пентхауса отделана мрамором. Помещение украшают колонны и фигуры в виде львов. А за окном - роскошный вид на весь исторический центр Северной столицы.