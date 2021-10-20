Второй Вестибюль станции метро «Площадь Восстания» закрыли из-за дождей в Петербурге

Выход к Московскому вокзалу из вестибюля №2 на "Площади Восстания" закрыли в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге закрыли второй вестибюль станции метро «Площадь Восстания» Об этом поспешили сообщить в пресс-службе подземки. Причина в погодных условиях – в городе сильные дожди. Однако природа блокировала выход из вестибюля только в сторону Московского вокзала.

- В 20:54 вестибюль №2 станции пришлось закрыть из-за погодных условий, речь о выходе в сторону Московского вокзала. Выход пассажиров осуществляется только в сторону Лиговского проспекта, - уточняют в пресс-службе метрополитена Петербурга.