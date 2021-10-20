В Петербурге наградили женщину, спасшую летом двух тонущих подростков в Ольгинском пруду

Петербурженку, спасшую летом двух тонущих подростков в Ольгинском пруду, наградили знаком отличия. Фото: vk.com/swetlanaspb.

Женщину, спасшую летом двух тонущих девочек-подростков в Ольгинском пруду, наградили знаком отличия «За доблесть в спасении». Экс-депутат МО «Светлановское» Юрий Мазурик вручил ей удостоверение и цветы за отважный поступок. 11 июня 2021 года, практически в конце рабочего дня, две девчонки отплыли к центральной части Ольгинского пруда, нахлебались воды и стали тонуть. Петербурженка первая это заметила и бросилась на помощь. Позже подоспели сотрудники МЧС.

- Из-за скромности она отказалась называть свое имя спасателям и в рапорт МЧС, соответственно, не была включена. Но мы ее искали и нашли, - отметил Юрий Мазурик.

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