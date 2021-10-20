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Происшествия20 октября 2021 22:15

Дома в Рыбацком остались без света к ночи 20 октября

Жители нескольких улиц жалуются на отключение электричества
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Рыбацком наступил блэкаут к ночи 20 октября.

В Рыбацком наступил блэкаут к ночи 20 октября.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Множество жилых домов в Рыбацком остались без света около 22:00 в среду, 20 октября. Петербуржцы начали жаловаться на массовое отключение электричество в соцсетях. По информации жителей района, блэкаут наступил на проспектах Рыбацком, Шлиссельбургском, Обуховской обороны. Досталось и Караваевской улице.

- Шлиссельбургский, 8. Свет вырубился на 10 секунд и включился. Скорее всего, что-то на электростанции случилось на Софийской. Противоположную сторону (южную) не подключает к электростанции на Русановке, а нашу (северную) подключило, - написал один из очевидцев в сообществе «Рыбацкое – наш район» во «Вконтакте».

«КП-Петербург» попросила прокомментировать происшествие пресс-службы «Ленэнерго» и «ЛОЭСК». На момент публикации ответа от компании не последовало.