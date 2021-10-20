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Общество20 октября 2021 22:45

Выход на Московский вокзал со станции «Площадь Восстания» открыли после откачки воды

Сотрудники подземки ликвидировали последствия непогоды спустя 1,5 часа
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге ликвидировали потоп у выхода на Московский вокзал из вестибюля станции "Площадь Восстания".

В Петербурге ликвидировали потоп у выхода на Московский вокзал из вестибюля станции "Площадь Восстания".

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге открыли выход на Московский вокзал из вестибюля №2 станции метро «Площадь Восстания». Напомним, в 20:54 в работу подземки вмешалась непогода. Дождь образовал непреодолимые препятствия при выходе на вокзал. Воду нужно было откачать.

- В 22:25 выход из вестибюля открыт. Воду удалили, - коротко сообщили в пресс-службе метрополитена Петербурга.

Добавим, что 20 октября в Петербурге выпало 1/5 месячной нормы осадков.