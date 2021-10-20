Выход на Московский вокзал со станции «Площадь Восстания» открыли после откачки воды

В Петербурге ликвидировали потоп у выхода на Московский вокзал из вестибюля станции "Площадь Восстания". Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге открыли выход на Московский вокзал из вестибюля №2 станции метро «Площадь Восстания». Напомним, в 20:54 в работу подземки вмешалась непогода. Дождь образовал непреодолимые препятствия при выходе на вокзал. Воду нужно было откачать.

- В 22:25 выход из вестибюля открыт. Воду удалили, - коротко сообщили в пресс-службе метрополитена Петербурга.

Добавим, что 20 октября в Петербурге выпало 1/5 месячной нормы осадков.