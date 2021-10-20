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Общество20 октября 2021 23:15

Ресторатор из Петербурга, выступивший против QR-кодов, переезжает в Кению

Бизнесмен даже продает любимое заведение
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Петербургский ресторатора Затуливетров переезжает в Кению.

Петербургский ресторатора Затуливетров переезжает в Кению.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Известный петербургский ресторатор Александр Затуливетров объявил о переезде в Кению и продаже любимого в городе заведения «МыЖеНаТы». Напомним, год назад бизнесмен выступил против Смольного, заявив, что его детище будет работать даже в том случае, если власти распорядятся закрыть общепит из-за коронавируса. В этот раз предприниматель раскритиковал введение QR-кодов и повесил наклейку на свой ресторан, уведомляющую о том, что в заведение может все равно войти любой желающий.

Судя по всему, переезд для ресторатора – глоток воздуха во время ограничений по коронавирусу.

- Нет, это еще не гражданство. Но первый шаг к тому, чтобы стать полноценным гражданином Кении через пять лет. Там хочешь считать, что ковид есть – болей, не веришь в его существование – на здоровье, - пишет Александр Затуливетров на своей странице в Facebook.