Ресторатор из Петербурга, выступивший против QR-кодов, переезжает в Кению

Петербургский ресторатора Затуливетров переезжает в Кению. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Известный петербургский ресторатор Александр Затуливетров объявил о переезде в Кению и продаже любимого в городе заведения «МыЖеНаТы». Напомним, год назад бизнесмен выступил против Смольного, заявив, что его детище будет работать даже в том случае, если власти распорядятся закрыть общепит из-за коронавируса. В этот раз предприниматель раскритиковал введение QR-кодов и повесил наклейку на свой ресторан, уведомляющую о том, что в заведение может все равно войти любой желающий.

Судя по всему, переезд для ресторатора – глоток воздуха во время ограничений по коронавирусу.

- Нет, это еще не гражданство. Но первый шаг к тому, чтобы стать полноценным гражданином Кении через пять лет. Там хочешь считать, что ковид есть – болей, не веришь в его существование – на здоровье, - пишет Александр Затуливетров на своей странице в Facebook.