ЦПКиО имени Кирова укрепит берег Южного пруда на Елагином острове за 20 млн рублей

В Петербурге укрепят берега двух прудов на Елагином острове. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургский Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Кирова собирается укрепить берега двух Южных прудов на Елагином острове. На все про все выделили 20 млн рублей, о чем сообщается в соответствующем конкурсе, объявленном на сайте госзакупок. Компании могут посостязаться за лот до 15 ноября 2021 года. Согласно контракту, укрепить берег должны не позднее 30 июня 2022 года.

- Необходимо провести ремонт берегоукрепления участков берега 2-го и 4-го Южных прудов гидросистемы Елагина острова, восстановить нарушенное благоустройство, демонтировать специализированную технику, утилизировать строительный мусор, - сообщается в документации.

К слову, отходы от работ приравняли к 4 и 5 классам опасности. За их утилизацией будут следить.