Последние новости в Санкт-Петербурге на 21 октября 2021 года: Штрафы за неправильное ношение масок и нападение на врача «скорой»

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 21 октября 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 21 октября 2021 года. В городе уже начали штрафовать за неправильное ношение масок в общественных местах. Об этом «КП» рассказали в комитете по законности и правопорядку. Горожане нередко спускают маску с носа, однако это приравнивается к отсутствию средства индивидуальной защиты вообще. В Смольном нас заверили, что административные протоколы за такие проступки выписывали и раньше, просто сейчас контроль за соблюдением правил усилился из-за ухудшения эпидситуации.

Наркоман напал на фельдшера скорой помощи в общежитии на севере Петербурга. Молодому человеку вызвали врачей, поскольку он был в неадекватном состоянии – как оказалось, под запрещенными веществами. Студент вместо того, чтобы принять помощь, достал нож и атаковал свою подругу, а также фельдшера. Повезло, что недалеко от места происшествия проезжал экипаж ДПС. Сотрудники полиции получили сообщение о нападении и оперативно прибыли в общежитие, где задержали наркомана и помогли спасти раненных.

Главный архитектор Северной столицы Владимир Григорьев побывал в гостях у радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» на 92.0 FM. Специалист предрек, что в городе появятся районы небоскребов, для этого создадут специальные зоны без ограничений на высоту. Но местоположения пока не ясны. Однако за исторический центр, охраняемый в том числе ЮНЕСКО, беспокоится не стоит, уверен Григорьев.