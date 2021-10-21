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Происшествия21 октября 2021 2:03

400 «квадратов» гаражного кооператива горят на севере Петербурга

Пожару присвоили повышенный ранг
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Гаражный кооператив полыхает на севере Петербурга.

Гаражный кооператив полыхает на севере Петербурга.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мощный пожар произошел в гаражном кооперативе в Выборгском районе Петербурга в ночь на четверг, 21 октября. Около 01:00 огонь заметили очевидцы и тут же сообщили обо всем в МЧС. Спасатели оперативно прибыли на место, но стихия распространялась стремительно. К 1:35 пожар занял уже 400 квадратных метров, ему присвоили повышенный ранг сложности.

- На месте 30 человек личного состава на 6 единицах техники. Пожар произошел по адресу: улица Композиторов, дом 32, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Добавим, что информации о возможных пострадавших у спасателей пока нет.