400 «квадратов» гаражного кооператива горят на севере Петербурга

Гаражный кооператив полыхает на севере Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мощный пожар произошел в гаражном кооперативе в Выборгском районе Петербурга в ночь на четверг, 21 октября. Около 01:00 огонь заметили очевидцы и тут же сообщили обо всем в МЧС. Спасатели оперативно прибыли на место, но стихия распространялась стремительно. К 1:35 пожар занял уже 400 квадратных метров, ему присвоили повышенный ранг сложности.

- На месте 30 человек личного состава на 6 единицах техники. Пожар произошел по адресу: улица Композиторов, дом 32, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Добавим, что информации о возможных пострадавших у спасателей пока нет.