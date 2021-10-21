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Происшествия21 октября 2021 8:00

Пожар на 400 квадратных метров в гаражах в Петербурге локализован

На месте ЧП работали шесть машин и 30 спасателей МЧС
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Пожар в гаражном массиве на Композиторов локализован.

Пожар в гаражном массиве на Композиторов локализован.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Спасателям удалось локализовать крупный пожар в гаражном кооперативе на севере Петербурга. В ночь на 21 октября на улице Композиторов вспыхнул ангар, в котором стояли несколько автомобилей.

- В 01:01 поступило сообщение о пожаре по адресу: Выборгский район, улица Композиторов, дом 32. На территории гаражного кооператива горит ангар на площади 400 кв. метров, - сообщала пресс-служба Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

На место ЧП прибыли шесть единиц техники и 30 человек личного состава МЧС. К 2:45 им удалось локализовать возгорание.

По предварительным данным, в огне сгорели несколько машин, данных о пострадавших или погибших не поступало. Разбор завалов продолжается