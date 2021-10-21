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Происшествия21 октября 2021 8:25

Видео с места пожара в гаражах на севере Петербурга опубликовано в соцсетях

Местные жители сообщали о громких хлопках, после которых пламя поднималось вверх
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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После хлопка пламя вспыхнуло сильнее. Фото: кадр с видео vk.com/dmitri.yakimov

После хлопка пламя вспыхнуло сильнее. Фото: кадр с видео vk.com/dmitri.yakimov

Жители северной части Петербурга опубликовали в соцсетях видео с места сильного пожара в гаражном кооперативе, где ночью загорелся ангар. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров, а огонь и громкие хлопки были слышны издалека.

- Только что был слышен взрыв, после чего начался пожар. Кто знает, что горит? – писали ночью пользователи соцсетей в паблике «Парнас Сити» ВКонтакте.

Другие жители севера Петербурга также сообщали о клубах дыма и пламени. На место происшествия примчались шесть пожарных машин и 30 спасателей, а также специалисты «Петербурггаза».

По данным МЧС, пожар вспыхнул около часа ночи, а ближе к трем часам возгорание удалось локализовать. Сведений о пострадавших нет, причины ЧП выясняются.

Смотреть видеосюжет
Пожар на 400 кв.метров в гаражах на севере Петербурга
Пожар на 400 кв.метров в гаражах на севере Петербурга
Видео: vk.com/dmitri.yakimov