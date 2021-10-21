Полиция передала в суд дело угонщиков элитных машин в Петербурге

Дело угонщиков из Пушкина передано в суд. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Главное следственное управление МВД России по Петербургу и Ленобласти завершило работу по группе угонщиков, которые специализировались на дорогих и элитных автомобилях. Машины они похищали под заказ, перебивали им номера и перегоняли в регионы своим клиентам.

- В списке автомобилей, интересовавших злоумышленников были: Lexus NX200, Cadillac XT5, Toyota RAV4, Lexus RX350, имеющие систему бесключевого доступа, - отмечает пресс-служба Главка.

Все работы над угнанными машинами проводились в гараже на Саперной улице в Пушкине. Для авто уже были заготовлены новые документы.

По словам следователей, группа отличалась высокой степенью конспирации и организации. Они ходили «на дело» в очках и париках, а чтобы угнать машину, использовали оборудование, сканирующее радиосигнал противоугонных систем. Считав его, можно было открыть двери и завести двигатель.

Вернуть хозяевам удалось лишь одну из угнанных машин, остальные числятся в розыске. Троим угонщикам грозит до 10 лет тюрьмы.