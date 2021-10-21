Фельдшер скорой помощи, которого ножом изрезал студент-наркоман в Петербурге, находится в тяжелом состоянии

Раненный медик госпитализирован в тяжелом состоянии. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Фельдшер скорой помощи, на которого на вызове напал наркоман, находится в тяжелом состоянии. 23-летнего медика экстренно госпитализировали из общежития на проспекте Испытателей, куда бригада приехала для оказания помощи тому самому студенту-наркоману.

- 20 октября в 16:21 в полицию поступило сообщение от службы 03 о том, что в комнате общежития агрессивный наркоман и требуется помощь. В 16:43 на место прибыл наряд патрульно-постовой службы. У выхода из парадной общежития сотрудниками ГИБДД задержан житель Тульской области 2001 года рождения, который нанес ножевые ранения фельдшеру скорой помощи. Фельдшер в тяжелом состоянии госпитализирован, - сообщает источник «КП-Петербург».

По предварительным данным, нападавший ранил медика ножом в грудь и пробил ему легкое.

Второй пострадавшей оказалась не подруга студента, как сообщалось ранее, а второй медик скорой помощи – 26-летняядевушка. Она также получила несколько ранений, но легких и, после оказания помощи, была отпущена домой.

По факту нападения следственный комитет возбудил дело о покушении на убийство двух человек. По ней 20-летнему студенту грозит срок от 8 до 20 лет.