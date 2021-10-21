Теплый сектор циклона поднимет температуру на 5-6 градусов выше нормы в Петербурге

В Петербурге днем будет тепло, но прогулкам погода не поспособствует. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Очередной циклон, пришедший в Петербург, изменит погоду в городе. После относительно прохладного начала недели воздух прогреется до +13 градусов. Впрочем, завтра температурные горки продолжатся и снова похолодает.

- Сегодня в атмосфере над Северной столицей будут господствовать тёплые и влажные воздушные массы, поступающие в регион по южной периферии циклонического вихря. В такой ситуации ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, пройдут небольшие дожди, - пишет в Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Циклон поднимет температуру в городе на 5-6 градусов выше климатической нормы. Тепло будет и в Ленинградской области, где будет от +9 до +14.

А вот атмосферное давление продолжит падать и составит всего 733 мм ртутного столба, что существенно ниже нормы в 760 мм.