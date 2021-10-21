Следком завел дело о покушении на убийство после нападения наркомана на медиков скорой помощи в Петербурге

Следком завел дело на студента, напавшего на бригаду скорой помощи. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственное управление СК России по Санкт-Петербургу завело уголовное дело о покушении на убийство двух человек после нападения студента-наркомана на медиков скорой помощи. Днем 20 октября бригада приехала на вызов в общежитие на проспекте Испытателей, чтобы помочь 20-летнему молодому человеку, но он сам бросился на медиков. А потом попытался сбежать.

- У выхода из парадной дома 10 по проспекту Испытателей нарядом ГИБДД задержан житель Тульской области, нанесший ножевые ранения фельдшеру скорой медицинской помощи, который в тяжелом состоянии госпитализирован, а также фельдшеру, которая в удовлетворительном состоянии доставлена в больницу, после оказания помощи отпущена, - сообщает источник «КП-Петербург».

По другим данным, второй раненной оказалась соседка нападавшего.

23-летний медик получил проникающее ранение в грудь с повреждением легкого.

Студент пока находится в изоляторе временного содержания, в ближайшее время ему изберут меру пресечения. За покушение на жизнь двух человек ему грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.