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Авто21 октября 2021 11:10

КАД встал в жесткую 8-километровую пробку из-за ДТП в Шушарах

Затор на внутреннем кольце растянулся от Вантового моста до развязки с Московским шоссе
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Затор собрался на внутренней стороне КАД. Фото: Яндекс.Карты.

Затор собрался на внутренней стороне КАД. Фото: Яндекс.Карты.

Огромная 8-километровая пробка собралась утром четверга, 21 октября, на внутреннем кольце петербургской КАД. Причиной стала авария за развязкой с Московским шоссе. В итоге в затор встал участок от Вантового моста до самой развязки.

Кроме этого, по ходу движения еще одно ДТП произошло уже в самой пробке -в районе развязки с Софийской улицей.

Застрявшие в заторе автомобилисты советуют объезжать КАД через город, однако и Софийская улица и Московское шоссе также стоят от КАД в сторону центра.

Другая проблемная ситуация сложилась на Народной и Ивановской улицах в сторону проспекта Славы.

А в целом напряженность в городе оценивается в четыре балла из десяти. Но и час пик уже пройден.