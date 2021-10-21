КАД встал в жесткую 8-километровую пробку из-за ДТП в Шушарах

Затор собрался на внутренней стороне КАД. Фото: Яндекс.Карты.

Огромная 8-километровая пробка собралась утром четверга, 21 октября, на внутреннем кольце петербургской КАД. Причиной стала авария за развязкой с Московским шоссе. В итоге в затор встал участок от Вантового моста до самой развязки.

Кроме этого, по ходу движения еще одно ДТП произошло уже в самой пробке -в районе развязки с Софийской улицей.

Застрявшие в заторе автомобилисты советуют объезжать КАД через город, однако и Софийская улица и Московское шоссе также стоят от КАД в сторону центра.

Другая проблемная ситуация сложилась на Народной и Ивановской улицах в сторону проспекта Славы.

А в целом напряженность в городе оценивается в четыре балла из десяти. Но и час пик уже пройден.