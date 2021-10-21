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Общество21 октября 2021 12:03

«Может будут дежурные группы»: в детсадах Петербурга пока не знают, как будут работать в нерабочую неделю с 1 по 7 ноября

Детские сады Петербурга могут организовать дежурные группы в объявленной нерабочей неделю
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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В детсадах скорее всего организуют дежурные группы.

В детсадах скорее всего организуют дежурные группы.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В детских садах Петербурга пока не знают, как будут работать в период с 30 октября по 7 ноября. Эту неделю, точнее дни с пятницы по следующее воскресенье, накануне объявили нерабочей в руководстве страны. Однако президент поручил главам регионов самим решать, в какие даты устраивать оплачиваемые выходные. В Смольном пока комментариев не давали.

- Пока мы ничего не знаем. Вот скоро будет совещание и нам, вероятно, объявят, после чего мы расскажем родителям. Неделя с 25 по 29 ноября у нас точно рабочая. А дальше…видимо будут вводиться дежурные группы. Может в каждом садике или с нескольких детей в один собирать будут. Ждем решения, - рассказала корреспонденту «КП-Петербург» заведующая одного из детсадов Приморского района.

При этом в Министерстве просвещения России уже заявили, что в детских садах на время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября организуют дежурные группы.

Напомним, что из-за празднования Дня народного единства и переноса выходного с майских праздников дни с 4 по 7 ноября изначально были выходными. Работодателям Петербурга рекомендовалось перевести персонал на удаленку с 1 по 3 ноября.

А школьные каникулы были увеличены до двух недель: с 25 октября по 7 ноября.