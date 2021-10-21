Свободных коек для больных с COVID-19 хватит Петербургу на неделю

Коек в Петербурге хватит где-то на неделю. А потом придется вводить новые. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Свободного запаса коек для инфекционных больных с коронавирусом хватит в Петербурге примерно на неделю, если считать существующий прирост заражений и госпитализаций. Но власти готовы и к худшему развитию событий.

- Сейчас из 9488 коек свободно порядка 1800. Рассчитываем, что на неделю нам этого запаса хватит и не придется развертывать новые места. Но у нас в запасе есть еще «Ленэкспо», он не заполнен. Есть и стационары, которые были задействованы ранее, но надо понимать, что при их перепрофилировании мы перестаем оказывать там плановую помощь, - заявил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» глава Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

По данным из информационной справки, распространяемой смольным, на утро 21 октября с коронавирусом в городских стационарах находится 7639 человек. За сутки поступило 587 пациентов, выписано – 552. В реанимации лежат 707 больных, на ИВЛ – 382.

Свободный коечный фонд превышает 35%.