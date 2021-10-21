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Общество21 октября 2021 12:45

Половина месячной нормы осадков выпала в Петербурге

О последствиях ливня рассказали в Водоканале
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Сильный дождь пролился над Петербургом.

Сильный дождь пролился над Петербургом.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сильный дождь со снегом, ливший весь прошлые день и ночь, принес Петербургу половину месячной нормы осадков. На город выпало до 40 мм осадков (пик - в Приморском районе), а система канализации приняла 8.9 миллиона кубометров воды.

- Аварийные бригады работали в круглосуточном режиме, оперативно реагировали на заявки о засорах ливневой канализации, устраняли нарушения и совершали объезды. Благодаря оперативной работе не было зафиксировано серьезных подтоплений, - сообщает пресс-служба Водоканала.

На четверг сильных дождей синоптики не обещают, но небольшие осадки все же будут. В целом, погода на остаток недели прогнозируется как облачная, пасмурная и ветреная.

После ночного дождя в Петербурге выпала половина месячной нормы осадков
Видео: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»