Количество госпитализаций больных коронавирусом резко выросло в Петербурге 21 октября

Почти 600 человек госпитализированы в Петербурге за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге стремительно растет количество госпитализаций больных коронавирусом. По данным Смольного на 21 октября 2021 года за минувшие сутки в больницах оказались еще почти 600 человек.

- Накануне в городские больницы поступили еще 587 пациентов с коронавирусом. Это на 88 человек больше, чем днем ранее, - рассказали в городской администрации.

При этом, из стационаров были выписаны 552 пациентов. В общей сложности в больницах на данный момент находятся 7639 человек. Из них в тяжелом состоянии в реанимациях лежат 707 пациентов, еще 372 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

Также на амбулаторном лечении дома находятся более 36,7 тысяч человек. Порядка 5,4 тысяч горожан на карантине после контакта с зараженными.