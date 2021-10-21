Аноним пригрозил устроить стрельбу в гимназии Петербурга

Аноним пригрозил устроить стрельбу в петербургской гимназии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге аноним пригрозил устроить стрельбу в Павловской гимназии в Центральном районе. Сообщения о, якобы, готовящемся расстреле заметил ученик гимназии №209 в чате учеников вечером 20 октября 2021 года. Он сразу же сообщил об этом отцу.

- В чате анонимный человек писал о том, что собирается устроить стрельбу 21 октября. В частности он писал: "Это связано с ментальным состоянием, мне надоел этот мир и я хочу чтобы не я один отправился в мир иной, самый тихий мальчик, завтра вам устроит. Удачи", - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Также аноним заявил, что готовы должны быть все классы, так как он не собирается раскрывать, кому именно хочет отомстить.

Отец школьника, который рассказал об прочитанном, сразу обратился в полицию. По данным администрации Центрального района, охрана гимназии находится на особом контроле.