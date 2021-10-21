Свыше 3 тысяч человек заболели коронавирусом в Петербурге на 21 октября

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге выросла на 21 октября Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге уже шестой день подряд суточная заболеваемость превышает 3 тысячи человек. По данным оперативного штаба по COVID-19 на 21 октября 2021 года в городе снова зафиксирован рост заражаемости. Также выросло и число госпитализаций.

- За минувшие сутки в Петербурге зарегистрировано еще 3280 случаев заражения коронавирусом, что на 0,2 процента больше, чем днем ранее, - рассказали в оперштабе.

Уровень смертности все еще остается высоким. За сутки скончались 68 человек. Также выздоровели 2987 пациентов. Добавим, что в больницы были госпитализированы почти 600 человек.

Статистика по коронавирусу в Петербурге на 21 октября / Фото: Яндекс

В общей сложности с начала пандемии в Петербурге заболели 676 510 человек, из них выздоровели 617 216 и скончались 23 162 человека.

Напомним, что сейчас Смольный решает вопрос о введении нерабочих выходных с 30 октября по 7 ноября.