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Здоровье21 октября 2021 13:16

Свыше 3 тысяч человек заболели коронавирусом в Петербурге на 21 октября

За сутки госпитализированы почти 600 пациентов
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Заболеваемость коронавирусом в Петербурге выросла на 21 октября

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге выросла на 21 октября

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге уже шестой день подряд суточная заболеваемость превышает 3 тысячи человек. По данным оперативного штаба по COVID-19 на 21 октября 2021 года в городе снова зафиксирован рост заражаемости. Также выросло и число госпитализаций.

- За минувшие сутки в Петербурге зарегистрировано еще 3280 случаев заражения коронавирусом, что на 0,2 процента больше, чем днем ранее, - рассказали в оперштабе.

Уровень смертности все еще остается высоким. За сутки скончались 68 человек. Также выздоровели 2987 пациентов. Добавим, что в больницы были госпитализированы почти 600 человек.

Статистика по коронавирусу в Петербурге на 21 октября / Фото: Яндекс

Статистика по коронавирусу в Петербурге на 21 октября / Фото: Яндекс

В общей сложности с начала пандемии в Петербурге заболели 676 510 человек, из них выздоровели 617 216 и скончались 23 162 человека.

Напомним, что сейчас Смольный решает вопрос о введении нерабочих выходных с 30 октября по 7 ноября.

Статистика по коронавирусу в Санкт-Петербурге на 21 октября 2021 года