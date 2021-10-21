Невеста погибшего в аварии конькобежца Руслана Захарова просит назвать его именем спортшколу в Петербурге

Пара планировала пожениться этой осенью ФОТО: личный архив героя публикации

Ранним утром 10 октября 23-летний конькобежец из Петербурга Руслан Захаров попал под грузовик во время пробежки в Хабаровске - своем родном городе. Парень был подающим надежды спортсменом, многократным победителем первенства России, но от полученных травм скончался. У него осталось множество нереализованных планов: переезд в Москву, тренерская карьера и свадьба. В редакцию «КП-Петербург» обратилась его невеста Валерия с просьбой о помощи.

- Мне очень сложно после этой трагедии, как и всей нашей семье, - рассказала Валерия. - Мы планировали пожениться уже этой осенью, поэтому после смерти Руслана я взяла его фамилию, теперь и я официально Захарова. Сейчас главная цель в моей жизни - это увековечить его память. Я надеюсь, что он там наблюдает за нами, и ему было бы очень приятно, если бы в его честь назвали одну из спортивных школ города.

При жизни к молодому спортсмену выстраивались очереди за автографом ФОТО: личный архив героя публикации

Сейчас Валерия еще не в состоянии вплотную заняться оформлением документов. Из-за перенесенного стресса она попала в больницу. Но девушка уже начала консультироваться со специалистами, которые могут ей в этом помочь.

- Я обратилась к вице-президенту Федерации конькобежного спорта Санкт-Петербурга Алексею Власову. Он сказал, что осуществить задуманное будет очень сложно, но я все равно не сдамся, - делится Валерия. - Руслан достоин этого, он всю свою жизнь посвятил спорту, даже умер на пробежке… Детки иногда сами к нему подбегали, чтобы взять автограф. Он стал для них реальным примером, а не героем из истории спорта, и может им остаться.

По мнению девушки, это может вдохновить детей заниматься спортом, так как Руслан был их современником. Пока идея находится лишь в стадии разработки, но Валерия просит всех неравнодушных помочь в ее реализации.