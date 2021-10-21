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Общество21 октября 2021 14:11

Смольный объявил слушания по продолжению ветки метро до Кудрово

Горожанам предлагают оценить трассировку линии и размещение объектов будущей станции подземки
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Строить метро в Кудрово будут, вопрос когда?

Строить метро в Кудрово будут, вопрос когда?

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга объявил о начале общественных слушаний, на которых будет обсуждаться план межевания территории для продолжения оранжевой ветки метро от станции «Улица Дыбенко» до Кудрово.

- Рассматривается проект планировки с проектом межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения «Лахтинско-Правобережная линия метрополитена от станции «Улица Дыбенко» до станции «Кудрово» в административных границах Санкт-Петербурга, - говорится в документе, размещенном на сайте Смольного.

Речь идет о расположении объектов метрополитена, таких, как вентшахты и прочее оборудование. Разумеется, только до границы с Ленобластью, в которой расположен город Кудрово.

Там примерная площадка для новой станции уже выбрана. Правда, сроки ее появления судя по всему «съезжают» с 2025 года на 2029-й. Именно такая дата значится в новом проекте развития подземки, подготовленном «Ленметрогипротрансом» по заказу Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.