Смольный объявил слушания по продолжению ветки метро до Кудрово

Строить метро в Кудрово будут, вопрос когда? Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга объявил о начале общественных слушаний, на которых будет обсуждаться план межевания территории для продолжения оранжевой ветки метро от станции «Улица Дыбенко» до Кудрово.

- Рассматривается проект планировки с проектом межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения «Лахтинско-Правобережная линия метрополитена от станции «Улица Дыбенко» до станции «Кудрово» в административных границах Санкт-Петербурга, - говорится в документе, размещенном на сайте Смольного.

Речь идет о расположении объектов метрополитена, таких, как вентшахты и прочее оборудование. Разумеется, только до границы с Ленобластью, в которой расположен город Кудрово.

Там примерная площадка для новой станции уже выбрана. Правда, сроки ее появления судя по всему «съезжают» с 2025 года на 2029-й. Именно такая дата значится в новом проекте развития подземки, подготовленном «Ленметрогипротрансом» по заказу Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.