СК проверит условия жизни многодетной семьи с ребенком-инвалидом в бараке в Ленобласти

Следователи узнают, почему многодетной матери-одиночке с ребенком-инвалидом не дали нормального жилья. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи регионального управления СК России по Ленобласти проверят условия жизни многодетной семьи с ребенком инвалидом, которые вынуждены ютиться в старом летнем дачном доме, так как их место прописки – непригодный для проживания барак под Тихвином.

- Следственным отделом по городу Тихвин инициировано проведение проверки по сообщению средств массовой информации о непригодных условиях проживания матери троих дошкольников, один из которых инвалид, у деревни Кайвакса в Тихвинском районе Ленинградской области, - сообщает пресс-служба областного управления Следкома.

В ведомстве уже пообещали изучить все документы, в которых чиновники объясняют, почему не смогли переселить мать-одиночку с детьми из ветхого жилья в нормальное. По итогам проверки будет дана «правовая оценка» работе местных властей вплоть до возбуждения уголовного дела.