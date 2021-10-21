Владельцы Единой карты петербуржца смогут покупать билеты на мероприятия со скидкой

Единая карта петербуржца запускает новый сервис «Афиша» Фото: Олег ЗОЛОТО

Держатели Единой карты петербуржца смогут покупать билеты на мероприятия со скидкой. В четверг, 21 октября 2021 года, Смольный анонсировал новый сервис для ЕКП "Афиша", который позволит владельцам карт приобретать билеты на концерты и представления без сервисного сбора в 10 процентов.

- Посмотреть, какие мероприятия проходят в Петербурге можно на портале ЕКП в подразделе "Афиша" раздела "Возможности". С помощью навигации можно отфильтровать весь список по метам или категориям мероприятий, - пояснили в Смольном.

Выбрав мероприятие по душе, владельцу карты стоит добавить ее в "Избранное", а после нажать "купить билет". Клик перенесет на сайт оператора "Кассир.ру", где уже будет указана цена со скидкой в 10 процентов.

Также купить билет со скидкой можно и в кассах Дирекции театрально-зрелищных касс. Для этого перед оплатой надо просто предъявить карту ЕКП.