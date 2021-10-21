Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды21 октября 2021 14:33

Владельцы Единой карты петербуржца смогут покупать билеты на мероприятия со скидкой

Такая опция появится за счет сервиса "Афиша"
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Единая карта петербуржца запускает новый сервис «Афиша»

Единая карта петербуржца запускает новый сервис «Афиша»

Фото: Олег ЗОЛОТО

Держатели Единой карты петербуржца смогут покупать билеты на мероприятия со скидкой. В четверг, 21 октября 2021 года, Смольный анонсировал новый сервис для ЕКП "Афиша", который позволит владельцам карт приобретать билеты на концерты и представления без сервисного сбора в 10 процентов.

- Посмотреть, какие мероприятия проходят в Петербурге можно на портале ЕКП в подразделе "Афиша" раздела "Возможности". С помощью навигации можно отфильтровать весь список по метам или категориям мероприятий, - пояснили в Смольном.

Выбрав мероприятие по душе, владельцу карты стоит добавить ее в "Избранное", а после нажать "купить билет". Клик перенесет на сайт оператора "Кассир.ру", где уже будет указана цена со скидкой в 10 процентов.

Также купить билет со скидкой можно и в кассах Дирекции театрально-зрелищных касс. Для этого перед оплатой надо просто предъявить карту ЕКП.