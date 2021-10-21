«Ленсвет» все же выбрал подрядчика по контракту для архитектурной подсветки мостов и фасадов домов в Василеостровском районе на 21 миллион рублей

"Ленсвет" заплатит около 20 миллионов рублей за монтаж художественной подсветки в Василеостровском районе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургский «Ленсвет» все же получит подрядчика, который выполнит работы на установку архитектурной подсветки мостов и фасадов зданий в василеостровском районе города. Контракт на 21 миллион не мог быть подписан из-за жалоб участников торгов.

- Выполнение работ по устройству архитектурной подсветки объекта: Мост Кораблестроителей, Наличный мост, фасады домов по Новосмоленской набережной (четная и нечетная сторона) от моста Кораблестроителей до Наличного моста, - говорится в тексте заявки на сайте госзакупок.

Сами торги прошли еще 22 сентября, однако на их итоги пожаловались два недовольных участника. Комиссия антимонопльной службы проверила обе претензии и постановила, что ничего «криминального» в них нет.

После этого результаты аукциона отправились еще на несколько проверок, и 21 октября заявка была переведена на завершающий этап перед подписанием с ним контракта.

Изначальная стоимость контракта составляла 21,2 миллиона рублей. Подрядчик должен работы по монтажу основных сетей электроосвещения и электроснабжения до 30 ноября.