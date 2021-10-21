Особняк Белугина в Петербурге выставили на продажу

В Петербурге продают исторический особняк Белугина / Фото: Авито

В Санкт-Петербурге выставили на продажу особняк Белугина, построенный в 19-м веке. Объявление о продаже появилось на просторах интернета 15 октября 2021 года. Здание площадью 460 квадратных метров располагается в центре Северной столицы на Воронежской улице.

- Здание после полномасштабной реконструкции, монолитные перекрытия, кирпичные стены, произведен высококачественный ремонт с использованием дорогостоящих материалов. В случае перепланировки возможно организовать open space, несущие стены находятся по периметру здания, - говорится в объявлении.

Так как особняк не является памятником архитектуры, то и перепланировку в нем можно делать без долгих согласований с КГИОП. Стоимость дома - 75 миллионов рублей. Также предлагается аренда за 700 тысяч в месяц.

Отметим, что в 19-м веке в особняке жили купцы Григорий Летин, торговавший чаем, купчиха Афанасия Белугина, торговавшая мясом, а также купец Федор Бакинов.