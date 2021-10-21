Зона платной парковки появится на Петроградской стороне в Петербурге

В Петроградском районе появится зона платной парковки Фото: Олег ЗОЛОТО

Зона платной парковки появится в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Об этом 21 октября 2021 года сообщили в комитете по транспорту. На данный момент город заключил контракт на проектирование зоны стоянок на 13 тысяч парковочных мест.

- По плану, зона платной парковки будет размещена на 141 улице Петроградской стороны. Подрядчику предстоит завершить проектирование до 31 мая 2021 года. Реализация проекта запланирована на 2022-2023 год, - рассказали в комитете.

Напомним, что сегодня зона платной парковки охватывает 28 улиц Центрального района. А с 1 декабря платная стоянка начнет работать еще на 71 улице в центре Северной столицы.

Это делается для того, чтобы разгрузить центр города. Также местные жители, многодетные семьи и владельцы электрокаров могут оформить парковочное разрешение с 1 ноября.