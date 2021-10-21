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Общество21 октября 2021 17:09

Смольный подал заявку на кредит в 27,5 млрд рублей для строительства метро в Петербурге

На что именно пойдут деньги, рассказали в Комитете финансов
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Смольный попросил денег на строительство метро.

Смольный попросил денег на строительство метро.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Петербурга подали заявку на получение инфраструктурного кредита от правительства России в размере 27,5 миллиардов рублей. Деньги пойдут на строительство метро, развитие жилых кварталов и друге городские проекты.

- Петербург включил в заявку строительство Красносельско-Калининской и Лахтинско-Правобережной линий метрополитена, развитие территории жилого района Каменка, а также закупку электробусов и газомоторных автобусов, - рассказали газете «Петербургский дневник» в Комитете финансов.

Ранее правительственная комиссия Минэкономразвития России одобрило Петербургу три заявки на строительство развязки ЗСД в районе Шкиперского протока, создание Витебской развязки с подключением ЗСД к ШМСД – широтной магистрали скоростного движения. Также деньги пойдут на покупку новых трамваев и троллейбусов для «Горэлектротранса».