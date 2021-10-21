Темпы вакцинации в Петербурге выросли до 22 тысяч человек в сутки

Более 22 тысяч человек привились от коронавируса в Петербурге за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Темпы вакцинации в Санкт-Петербурге снова начали набирать оборот после того, как власти объявили введение системы QR-кодов. По данным комитета по здравоохранению на 21 октября 2021 года за минувшие сутки первично привились 16,5 тысяч человек.

- За среду в Петербурге первым компонентом вакцины привились 16 503 человека, днем ранее их было на три тысячи человек меньше, - рассказали в комздраве.

Всего за среду, вместе с повторной вакцинаций были привиты почти 22,3 тысячи горожан.

Напомним, что сразу же после объявления о том, что в Петербурге вводятся QR-коды для посещения общественных мест, в городе в три раза увеличилась запись на вакцинацию.

Добавим, что Смольный до сих пор не принял решение о введении выходных дней в Петербурге. Власти ищут возможность не закрывать бары, кафе и торговые центры.

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