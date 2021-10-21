Эксперт указал на ошибки в планах Смольного по развитию метро Петербурга

По словам специалиста, Красносельско-Калининскую линию стоит построить скорее. Фото: Артем КИЛЬКИН

Независимый эксперт, историк метро, инженер-тоннелестроитель Дмитрий Графов оценил новый график строительства метро в Петербурге. Ранее мы сообщали, что план развития городской подземки был направлен в Смольный в четверг, 21 октября.

- Если говорить про те станции, которые запланированы на 2024 год, то с ними более-менее все понятно - все четыре станции активно строятся и приближаются к финальным этапам работ. Что касается, например, участка от "Каретной" до "Путиловской", то проектная документация по нему есть в городе уже десять лет. Ее нужно актуализировать и, в принципе, можно начинать строить. Вернее - продолжать строить, так как метрострой уже выполнил часть работ на площадке у Автовокзала, - уточнил эксперт. - Удивила при этом Кольцевая линия. 2045 год. Если судить планам, то полностью прокатиться по кольцу мне посчастливится уже на пенсии. Но здесь тоже все более-менее ясно - это очень сложный и очень дорогой проект с бюджетом более чем в триллион рублей. А еще почему-то поменяли очередность строительства - тот участок, который в советские годы хотели строить в первую очередь и по которому есть задел, по каким-то причинам отложен чуть ли не на самую дальнюю полку (речь идет об участке «Двинская-2», «Большой проспект — 2», «Василеостровская-2», «Спортивная-2», который запланирован на 2044 год, прим.ред.). Учитывая астрономические сроки и объёмы затраты, городу действительно можно задуматься о железнодорожном тоннеле для городских электричек - таким образом сделать кольцо будет на порядок дешевле и быстрее.

Кроме того, по словам Дмитрия Графова, не вполне логичным выглядит строительство Калининско-Красносельской линии в 2032 году.

- Не очень справедливо поступили с Калининско-Красносельской линией, где должна разместиться четыре станции с конечной в «Сосновой поляне», - объяснил Дмитрий Графов. - Участок почему-то задвинут на 2032 год, хотя в тех краях еще десять лет назад было развернуто жилищное строительство в серьёзных масштабах - и оно до сих пор продолжается. Этот востребованный городом участок можно было бы передвинуть поближе по срокам ввиду идущего его проектирования в настоящий момент