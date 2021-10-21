В новом плане развития метро Петербурга не оказалось станций «Пулково» и «Бугры»

Несмотря на наличие конкретного плана, ясности насчет строительства метро в Петербурге по-прежнему нет. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новый план-график строительства метро в Петербурге не предусматривает станций близ аэропорта «Пулково» и в поселке «Бугры». Однако это не значит, что их не построят, пояснил «Комсомолке» в четверг, 21 октября, информированный источник.

- Что касается «Пулково», то там сейчас рассматриваются разные варианты развития транспортной инфраструктуры, - рассказал собеседник издания. – В том числе аэроэкспресс. Однако конкретного решения на этот счет пока не принято – в том числе есть вероятность того, что аэроэкспресс будет сосуществовать со станцией метро.

А вот что касается Бугров, тот тут спешим расстроить: одноименной станции не нашлось в плане-графике потому, что в ближайшие 24 года ее, скорее всего, не построят.

- Бугры – это уже за границей проектирования, за 2045 годом, - резюмировал собеседник издания. – План на такую отдаленную перспективу не рассчитан, поэтому ее там нет.

Напомним: ранее «Комсомолка» подробно рассказывала о планах Смольного на развитие петербургской подземки. А также о том, почему на осуществление этих планов на сегодняшний день особо рассчитывать не стоит.