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Здоровье21 октября 2021 19:31

Новый вариант дельта-штамма коронавируса может прийти в Петербург

Кандидат биологических наук рассказал, чего нам ждать от «британского гостя»
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
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Эксперт объяснил, чего ждать от нового варианта коронавируса AY.4.2.

Эксперт объяснил, чего ждать от нового варианта коронавируса AY.4.2.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новый вариант штамма коронавируса «дельта» под названием AY.4.2, который называют «более заразным и более опасным», чем обычный, скорее всего, рано или поздно придет и в Санкт-Петербург. Однако бояться этого не стоит, рассказал «Комсомолке» в четверг, 21 октября, заведующий сектором молекулярной эволюции Института проблем передачи информации, профессор Сколтеха Георгий Базыкин.

- Вероятность того, что он придет в Петербург, конечно, есть - как и с любым вариантом, который вообще наблюдается в мире, - констатирует эксперт. - Но на данный момент не известно, имеет ли он какие-то действительно опасные свойства. Этот вариант появился не вчера, эпидемиологи и вирусологи знают его с июля, и пока единственное, что мы отмечаем – что в Великобритании, где он был выявлен, он стал встречаться немного чаще.

В любом случае, отмечает Георгий Базыкин, вряд ли этот вариант принесет такие же изменения в нашу жизнь, какие принесла «дельта». А потому ученое сообщество в его отношении настроено осторожно-оптимистично – привести к дополнительному резкому росту заболеваемости и смертности он, скорее всего, окажется не способен/