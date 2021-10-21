Суд в Петербурге оштрафовал авиакомпанию «Россия» из-за проблем с дезинфекцией в самолетах

В Петербурге оштрафовали на 200 тысяч рублей авиакомпанию "Россия" из-за нарушения мер санитарной безопасности. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Московский районный суд Петербурга оштрафовал на 200 тысяч рублей авиакомпанию «Россия» за нарушение санитарных норм во время пандемии коронавируса. Перевозчик не предоставил в Роспотребнадзор доказательства того, что в самолетах проводится профилактическая дезинфекция. Речь о рейсах между Северной столицей и Симферополем, Мурманском, Ростовом, Калининградом, Нижним Новгородом и Минеральными водами. Еще одна претензия касалась того, что дезинфекторы компании не аттестованы и не прошли профподготовку.

- Кроме этого не представлены документы о прохождении профессиональной подготовки, включая вопросы безопасного осуществления работ, оказание первой помощи при отравлении дезинфекционными средствами сотрудниками наземной бригады АО «АК "Россия», - отмечают в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Добавим, что авиакомпания вину не признала, однако суд встал не на ее сторону.