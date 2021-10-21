На похороны убитой многодетной матери из Кудрово собрали более 95 тысяч рублей

Петербуржцы собрали почти 100 тысяч рублей на похороны убитой матери троих детей. Фото: СОЦСЕТИ

Неравнодушные петербуржцы собрали более 95 тысяч рублей на похороны матери троих детей из Кудрово, которую убил бывший муж, как считает следствие. Об этом «Комсомолке» рассказали близкие к семье. Напомним, Анастасию искали на протяжении пяти дней. Все это время экс-супруг клялся, что просто разругался с женщиной и высадил ее. Однако через несколько дней мужчину раскололи следователи. Позже тело Анастасии нашли утопленным в подвале заброшенного дома.

Тело женщины в итоге перевезли на родину в Чебоксары, там ее предали земле. На похороны собирали всем миром – для молодой бабушки произошедшее стало огромным горем.

- Сбор был закрыт раньше, чем планировалось, но мы успели собрать хорошую финансовую поддержку родным. Сегодня, 21 октября, похоронили Анастасию в ее родных Чебоксарах. Трое детей остались с бабушкой, - сообщила «КП-Петербург» организатор сбора пожертвований София.