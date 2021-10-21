Петербург вошел в тройку городов России по объему госзакупок

Петербург попал в тройку городов России по числу госзакупок. Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербург вошел в тройку городов России по наибольшему объему государственных закупок. Об этом сообщил вице-губернатор Эдуард Батанов на Международном форуме контрактных отношений, который проходит в Северной столице. Во многих случаях власти отдают заказы малому и среднему бизнесу. В основном, предприниматели и чиновники говорили о поправках к закону о госзакупках.

- Участники встречи отметили, что в целом этап правок завершен. Они учитывают замечания участников рынка и должны помочь сделать систему госзакупок более эффективной. В то же время, решение многих проблем в этой сфере стало возможным благодаря цифровизации отрасли, - передает пресс-служба аппарата вице-губернатора.

В общем и целом, чиновники и бизнесмены согласились продолжать вести открытый диалог.