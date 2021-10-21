Суд вернул в МВД административный протокол о задержании солиста Мариинского театра

Суд вернул в полицию административный протокол о задержании солиста Мариинского театра Виктора Коротича. Фото: Мариинский театр

Октябрьский районный суд Петербурга вернул в МВД административный протокол, составленный на солиста Мариинского театра Виктора Коротича по статье за неповиновение законным требованиям полиции. Напомним, артиста доставили в полицию 17 октября, поскольку стражи порядка увидели в нем схожесть с подозреваемым в преступлении, объявленным в розыск. Солист Мариинки при этом оказал сопротивление и не предъявил документы, что отражено в материалах дела. Однако суд установил, что полицейские поторопились с составлением протокола.

- Из протокола непонятно, чьи конкретно требования не выполнил Коротич, кого именно он хватал за руки и обмундирование. Из материалов усматривается, что для преодоления сопротивления к нему применили боевые приемы и специальные средства, однако это не отражено в протоколе. Нет и документов, обосновывающие законность требований сотрудников полиции, адресованных Коротичу, - отметили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Материалы дела вернули в первый отдел полиции УМВД России по Адмиралтейскому району. К слову, после установления личности артиста, его опросили и отпустили.