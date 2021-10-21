Житель Петербурга отделался условным сроком за стрельбу по детской площадке

Петербуржец получил два года лишения свободы условно за стрельбу по женщине на детской площадке. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Купчино суд дал два года лишения свободы условно местному жителю Владимиру, который стрелял по детской площадке из окна своей квартиры. Все произошло 8 июля 2021 года, с 19:00 до 20:00, во дворе дома №7 на улице Белы Куна. Мужчина выпивал и решил поразвлечься – увидел, что на территории детской площадки кто-то сидит, зарядил свою пневматическую винтовку, купленную для спортивных занятий, и принялся палить. Чудом он никого не покалечил.

- Обвиняемый попал в шею женщины. От пули у нее появились гематомы. В суде мужчина вину признал и раскаялся в содеянном. Винтовку и пули отдали полиции, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Добавим, что владелец винтовки получил еще и 1,5 года испытательного срока.