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Общество21 октября 2021 21:34

В Петербурге осталось только одно свободное кладбище

Лишь на Белоостровском погосте регулярно прибавляются свежие могилы и размечают новые участки
Никита НЕСТЕРОВ
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В Петербурге образовался дефицит кладбищ.

В Петербурге образовался дефицит кладбищ.

Фото: Никита НЕСТЕРОВ

На октябрь 2021 года в Петербурге осталось только одно кладбище, где могут предать земле покойного, у которого нет родственных захоронений в городе. Сейчас новые участки активно размечают в Белоострове. Еще к нескольким городским погостам периодически добавляют участки.

- Единственное свободное кладбище в Петербурге - Белоостровское, открывшееся пять или шесть лет назад. Сейчас там регулярно появляются новые захоронения. Это связно не с высокой смертностью во время пандемии, а с тем, что на других кладбищах можно организовать погребение лишь в том случае, если там ранее предавали земле родных усопшего. Еще несколько погостов иногда расширяют. Например, Северное кладбище, - объяснила вице-президент Ассоциации предприятий похоронной отрасли Вероника Лутковская.

Добавим, что на территории в Санкт-Петербурге расположено более 80 кладбищ. Однако, на подавляющем большинстве погостов захоронения больше не проводятся.