В Смольном рассказали, какой будет Новогодняя ель на Дворцовой площади

Стало известно, какой будет главная новогодняя ель Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

С 15 ноября город начнут украшать к Новому году, а в декабре на Дворовой площади установят живую ель, которую еще предстоит выбрать, срубить и доставить в город. «Комсомольская правда» выяснила, каким будет главное праздничное дерево Санкт-Петербурга.

- На Дворцовой площади установят ель не менее 25 метров. У Новогодней красавицы должен быть ровный ствол, что большая редкость для высоких деревьев, а также пушистые ветви. Праздничная ель должна расти близко к дороге, чтобы ее можно было транспортировать, - рассказали «КП» в комитете по печати и взаимодействию со СМИ.

Представители ведомства добавили, что в 2021 году на украшение города планируется потратить 162 миллиона рублей, однако эта сумма может быть скорректирована.