Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 октября 2021 21:37

В Смольном рассказали, какой будет Новогодняя ель на Дворцовой площади

Высота праздничного дерева составит 25 метров
Никита НЕСТЕРОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Стало известно, какой будет главная новогодняя ель Петербурга.

Стало известно, какой будет главная новогодняя ель Петербурга.

Фото: Олег ЗОЛОТО

С 15 ноября город начнут украшать к Новому году, а в декабре на Дворовой площади установят живую ель, которую еще предстоит выбрать, срубить и доставить в город. «Комсомольская правда» выяснила, каким будет главное праздничное дерево Санкт-Петербурга.

- На Дворцовой площади установят ель не менее 25 метров. У Новогодней красавицы должен быть ровный ствол, что большая редкость для высоких деревьев, а также пушистые ветви. Праздничная ель должна расти близко к дороге, чтобы ее можно было транспортировать, - рассказали «КП» в комитете по печати и взаимодействию со СМИ.

Представители ведомства добавили, что в 2021 году на украшение города планируется потратить 162 миллиона рублей, однако эта сумма может быть скорректирована.