Дежурные группы организуют в детсадах Ленобласти в 30 октября по 7 ноября

В Ленобласти организуют дежурные группы в детсадах на время нерабочих дней. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Стало известно, что в детских садах Ленобласти организуют дежурные группы на время нерабочих дней, с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщил губернатор 47 региона Александр Дрозденко в своем Instagram-аккаунте. Напомним, внеочередные «каникулы» одобрил Владимир Путин, чтобы прервать рост количества больных коронавирусом. По словам властей Ленобласти, сотрудники дошкольных образовательных учреждений получат деньги за труд в указанные нерабочие дни.

- В детсадах будут дежурные группы, для детей, у кого родители на беспрерывном производстве. Комитет по образованию уже имеет опыт, как правильно организовывать, - отметил Александр Дрозденко.

К слову, в Петербурге пока не знают, как именно будут работать детсады в неделю отдыха.