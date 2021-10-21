Мариинская больница купит два биопротеза сердечного клапана за 2,5 млн рублей

Мариинская больница ищет поставщика двух дорогих биопротезов сердечного клапана. Фото: Олег ЗОЛОТО

Мариинская больница Петербурга закупает два биопротеза сердечного клапана с трансфеморальной системой. Об этом сказано в соответствующей госзакупке, объявленной медучреждением. Протезы необходимы для имплантации. Судя по документации, материал каркаса должен быть из сплава никеля и титана для того, чтобы обеспечить постепенное контролируемое раскрытие сердечного клапана.

- Материал створок – бычий перикард. Это необходимо для уменьшения вероятности неблагоприятного иммунного ответа. Кроме этого данный материал обладает более высоким содержанием коллагена и меньшей непроходимостью. Необходимо наличие на упаковке или этикетке товара и на листках-вкладышах информации на русском языке, - говорится в техническом задании лота.

Добавим, что победителю конкурса отводят много времени на поставку товара – до 21 декабря 2021 года.