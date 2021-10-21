Более половины компаний в Петербурге не планируют отдыхать в нерабочие дни

В Петербурге чуть менее половины компаний пока не определились, будут ли работать в нерабочие дни. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

55% компаний в Петербурге будут работать в нерабочие дни, объявленные в России с 30 октября по 7 ноября. Напомним, «каникулы» ввели из-за ухудшения эпидситуации в стране. Власти Петербурга пока молчат и не говорят, как именно будет жить город в эту неделю, но предполагается, например, что в детсадах появятся дежурные группы. А вот компании Северной столицы преимущественно не собираются отдыхать, о чем стало ясно из опроса работодателей, организованного порталом hh.ru.

- Каждая третья (36%) компания, принявшая участие в опросе, и так работает все дни, включая государственные праздники. Меньше 1% еще не определились, будут ли работать в этот период, 9% компаний не будут работать, - отмечается в результатах исследования.

К слову, 91% компаний из Северной столицы, принявших участие в опросе, рассказали, что в прошлом году они все равно работали в схожих условиях, когда власти объявляли нерабочие дни из-за пандемии.