УФАС отменило определение поставщика по созданию системы отслеживания перемещений жителей Петербурга

УФАС не дало провести конкурс на определение подрядчика по созданию системы отслеживания перемещений жителей Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

УФАС все-таки отменило определение поставщика, который занялся бы созданием системы отслеживания перемещений жителей Петербурга за 35 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Напомним, Смольный хочет получать обезличенные данные о перемещениях горожан через SIM-карты, чтобы в дальнейшем передавать ее в профильные комитеты для совершенствования инфраструктуры.

Вот только один из конкурсантов, компания «Феникс – Лаборатория», пожаловалась в антимонопольную службу на результаты конкурса и ряд недочетов, прописанных в документации. УФАС выдало предписание об устранении нарушений.

- Требуется внести изменения в аукционную документацию, приведя ее в соответствие с требованиями законодательства о контрактной системе, руководствуясь мотивировочной частью решения. Изменения внесут в техническое задание и расчет максимальной цены контракта, - отмечается в госзакупке.

Вероятно, конкурс состоится в лучшем случае незадолго до наступления нового года.