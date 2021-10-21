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Общество21 октября 2021 23:58

УФАС отменило определение поставщика по созданию системы отслеживания перемещений жителей Петербурга

Антимонопольная служба нашла серьезные нарушения в конкурсной документации
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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УФАС не дало провести конкурс на определение подрядчика по созданию системы отслеживания перемещений жителей Петербурга.

УФАС не дало провести конкурс на определение подрядчика по созданию системы отслеживания перемещений жителей Петербурга.

Фото: Олег ЗОЛОТО

УФАС все-таки отменило определение поставщика, который занялся бы созданием системы отслеживания перемещений жителей Петербурга за 35 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Напомним, Смольный хочет получать обезличенные данные о перемещениях горожан через SIM-карты, чтобы в дальнейшем передавать ее в профильные комитеты для совершенствования инфраструктуры.

Вот только один из конкурсантов, компания «Феникс – Лаборатория», пожаловалась в антимонопольную службу на результаты конкурса и ряд недочетов, прописанных в документации. УФАС выдало предписание об устранении нарушений.

- Требуется внести изменения в аукционную документацию, приведя ее в соответствие с требованиями законодательства о контрактной системе, руководствуясь мотивировочной частью решения. Изменения внесут в техническое задание и расчет максимальной цены контракта, - отмечается в госзакупке.

Вероятно, конкурс состоится в лучшем случае незадолго до наступления нового года.