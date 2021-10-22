В Петербурге не стали разводить мосты в ночь на 22 октября из-за грядущего шторма

Разводку мостов отменили в Петербурге из-за грядущего штормового ветра. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге не стали разводить мосты в ночь с 21 на 22 октября из-за грядущей непогоды. Об этом рассказали в пресс-службе «Мостотреста». Напомним, в пятницу в Северной столице будет бушевать штормовой ветер с порывами до 25 м/с, а на Финском заливе – до 31 м/с. Кроме этого местами в городе пройдет ливень. От греха подальше ночью в Северной столице закрыли дамбу. Вот и на жизни переправ непогода тоже сказалась.

- В ночь на 22 октября 2021 года мосты по Неве и Большой Неве не разводятся по метеорологическим условиям. Биржевой мост все еще закрыт на капитальный ремонт, - отмечает «Мостотрест».

К слову, из-за отмены разводки в городе отменили шоу «Поющие мосты». Однако музыку на набережных все-таки включили.