Концерт группы Cream Soda в Санкт-Петербурге перенесли на 2022 год

Выступление популярной российской группы Cream Soda в Северной столице перенесли на следующий год. Фото: www.instagram.com/creamsodamusic

Концерт группы Cream Soda в Санкт-Петербурге, который должен был состояться 23 октября 2021 года, перенесли на 2022 год. Российская электронная музыкальная группа, прославившиеся своими хитами «Никаких больше вечеринок», «Плачу на техно», выступит в Северной столице лишь 1 апреля.

- Мы с грустными новостями: из-за очередных ограничений мы вынуждены перенести наш концерт в Петербурге на апрель, - отметили организаторы.

Билеты, по их словам, обменивать не нужно. Они будут действительны на новую дату.