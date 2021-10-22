Рост налогов до 30% может произойти в Петербурге после переоценки кадастровой стоимости земли

В Петербурге могут вырасти налоги до 30% после переоценки кадастровой стоимости земли. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге могут вырасти налоги на 20-30% на отдельные объекты после переоценки кадастровой стоимости земли. Об этом пишет «Мойка78». По планам, сначала новая кадастровая оценка в городе коснется земельных участков, а потом специалисты приступят к объектам капстроительства, куда входят здания, помещения, парковки и т.д. Всего комитет имущественных отношений Северной столицы и его подведомственные учреждения должны будут учесть 3,3 млн единиц объектов, наибольшая часть из которых является помещениями.

- Проект отчета будет подготовлен в мае, а опубликован в июне-июле 2022 года. В течение месяца любые заинтересованные лица смогут подать замечания. Итоговая редакция переоценки будет готова в конце ноября 2022 года, в ноябре 2023 года – по капстроительству, - сообщает издание.

Добавим, что эксперты ожидают скачок цен разве что по объектам капитального строительства из-за новой методики оценки с учетом НДС.