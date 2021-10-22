Последние новости в Санкт-Петербурге на 22 октября 2021 года: Смертельное ДТП с участием маршрутки и новые сроки ввода станций метро

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 22 октября 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 22 октября 2021 года. Смольному представили новую схему развития метрополитена. Аж до 2045 года. Разработал план проектный институт под названием «Ленметрогипротранс». «КП» подробно расписала в отдельном материале, ввод каких станций снова сдвинулся. Например, Сосновая Поляна дождется подземку в лучшем случае в 2032 году, а вот Кудрово – быстрее, в 2029-м.

Жуткое ДТП с участием легковушки и маршрутки произошло на Петергофском шоссе в Петербурге. По предварительной информации, водитель иномарки вылетел на встречную полосу движения, где и врезался лоб в лоб с автобусом №343. В маршрутке пострадали девять человек, все они живы, но с травмами средней степени тяжести. А вот владелец легковушки погиб на месте.

В пятницу, 22 октября, Петербург накроет штормовой ветер с порывами до 25 м/с, а на Финском заливе и вовсе до 31 м/с. Из-за этого в городе закрыли дамбы, а также множество парков и скверов. Непогоду в Северную столицу «пригласили» два циклона-побратима «Хендрик и «Игнатц». Добавьте ко всему этому еще и ливни.

Смольный предъявил петербургским рестораторам ультиматум – либо принимаете QR-коды, либо вообще закрываетесь на время нерабочих дней, с 30 октября по 7 ноября. Бизнесмены, к слову, ответили, что лучшем им прекратить трудится, поскольку так выгоднее.