Сильный ветер и угроза наводнения: погода на пятницу, 22 октября, в Санкт-Петербурге

Сильный ветер, дождь и угроза наводнения - прогноз на пятницу. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сильный ветер, гнущий деревья и срывающий шапки, пришел в Петербург. Всю ночь в городе лил дождь и завывали резкие порывы ветра. К утру осадки прекратились, но дует все еще сильно. Из-за этого синоптики даже предупредили о возможном наводнении - вода может подняться до уровня в два метра.

- 22 октября в Санкт-Петербурге ожидается небольшой дождь. Ветер западный от умеренного до сильного. Температура воздуха составит +7...+9 градусов. Атмосферное давление будет расти, но достигнет лишь 735 мм ртутного столба, что заметно ниже нормы, - сообщает городской гидрометцентр.

Штормовая погода задержится в Северной столице на всю пятницу и лишь к ночи на субботу сменится направление ветра. Начнет холодать, но угроза наводнения отступит.